Commisso non si perde d’animo: ha caricato la squadra in vista di giovedì

Commisso ha caricato la squadra in vista di giovedì per il ritorno del preliminare di Conference League

Nonostante il pareggio subito con il Lecce nonostante il doppio vantaggio, il presidente Rocco Commisso non si perde d'animo. Anzi, il numero uno viola a fine gara è andato negli spogliatoi per caricare la squadra. L'obiettivo adesso si sposta sul ritorno del preliminare di Conference: Commisso ha invitato tutti a tenere il morale e l'attenzione alti in vista della partita di giovedì, cruciale per il prosieguo europeo della Fiorentina.