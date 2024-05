Commisso in arrivo a Firenze: primo obiettivo, convincere Italiano a restare

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è atteso nelle prossime ore a Firenze, dove sta per tornare in vista della fondamentale partita di domani sera contro il Brugge. Nel capoluogo toscano, o meglio, nel quartier generale viola, ossia il Viola Park, il patron gigliato avrà da fare molto. In primis, definire con i suoi uomini la strategia futura, sportiva e non solo, della società nella prossima stagione. Riguardo a temi di campo, l'imprenditore italo-americano nutre ancora delle speranze sulla permanenza di Vincenzo Italiano, nonostante per molti il suo futuro sia già definito, lontano da Firenze. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, Commisso vuol convincere il suo attuale allenatore, il quale, al momento, non ha ricevuto offerte dai grandi club. Il Napoli, ad esempio, nonostante Aurelio De Laurentiis sia un suo grande estimatore, pare essere diretto su nomi più altisonanti come quello di Conte. Per Commisso il tecnico siciliano resta assolutamente la scelta numero uno per la panchina viola.