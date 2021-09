Commisso e l’inaugurazione del Viola Park: “Spero prima di Natale 2022”

Il presidente viola ha annunciato la data di inaugurazione del Viola Park, con una speranza

Sulle altre questioni ha aggiunto: "Maleh e Amrabat sono ancora in Marocco, ci ho parlato e non si sa se giocheranno. Ribery? Gli voglio bene, è stato e sarà un grandissimo calciatore e spero faccia bene a Salerno. Vlahovic? Per quest'anno è qua, dopo non lo sappiamo... Atalanta? Da anni dico che sono un modello, ma (i Percassi n.d.r.) hanno preso la squadra in Serie B e prima di Gasperini non sono mai stati nella parte sinistra della classifica".