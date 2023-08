Commisso è già arrivato in città: l’agenda del patron viola

Rocco Commisso è arrivato di buon mattino a Firenze: il patron gigliato vivrà appieno la vigilia di Genoa-Fiorentina, gara che lo vedrà a Marassi a sostenere i viola nel loro esordio in campionato. Poi il calendario prevede la trasferta di Vienna per i playoff di Conference League contro il Rapid e il debutto casalingo stagionale contro il Lecce. Durante la sua permanenza, Commisso dovrà anche incontrare il sindaco Nardella a più riprese per dissipare la nebbia sulla questione stadio, i lavori per il quale dovranno partire a dicembre per non perdere il resto dei fondi stanziati nel PNRR.