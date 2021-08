Commisso dribbla il mercato: “Adesso sto un po’ in Calabria, poi vediamo”

Rocco Commisso ha rilasciato una breve intervista ai microfoni del Pentasport appena arrivato in Calabria

Rocco Commisso è appena tornato in Italia. Dalla Calabria ha parlato ai microfoni del Pentasport. Ecco le sue parole: "Da quando sono tornato in Italia sono più volte stato a Firenze che qui in Calabria. Infatti la gente del mio paese è un po' arrabbiata, spero che i fiorentini non se la pendino"