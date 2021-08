Kouamè all’Anderlecht, trattativa in chiusura: la formula

L'attaccante saluta: andrà in Belgio con la formula del prestito oneroso

Secondo quanto riportato dal giornalista Niccolò Ceccarini,Christian Kouamè è pronto a passare dalla Fiorentina all'Anderlecht. Trovato dunque l'accordo con il club belga sulla base di una cessione della seconda punta ivoriana classe '97 in prestito oneroso. Operazione in chiusura: nell'accordo, non ci sarà un diritto di riscatto.