Fiorentina, Kouamè addio? Può essere il primo a salutare

L'ex attaccante del Genoa sempre più verso l'Anderlecht

Sono ore calde anche per quanto riguarda il futuro di Christian Kouame, che sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina.Corriere Fiorentino E Corriere dello Sport sottolineano che la trattativa con i belgi dell'Anderlecht risulta essere ben avviata. Per l'ivoriano si parla di un prestito con diritto di riscatto e potrebbe essere il primo a lasciare i viola tra i tanti nomi dati in partenza.