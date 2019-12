Commisso dice sì: in arrivo l’annuncio per Beppe Iachini

L’ultimo via libera è arrivato, direttamente dagli States. Rocco Commisso ha sciolto gli indugi delle ultime ore intorno al nome di Beppe Iachini: sarà lui il nuovo allenatore della Fiorentina. Come scrive gazzetta.it l’ufficialità arriverà in giornata, ma la scelta ormai è presa. Battute quindi le altre candidature, Di Biagio su tutti (ma si parlava anche di Blanc). Un contratto che verosimilmente comprenderà anche la prossima stagione sportiva in base a vincoli di risultati da raggiungere. Iachini sarà presentato con calma dopo Natale. E ALCUNI GIOCATORI VIOLA POSSONO “ESULTARE”…