Panchina viola: Iachini in pole, ma Commisso congela tutto. Quei punti a favore di Blanc

La dirigenza viola al completo da giorni lavora sul nome del nuovo allenatore della Fiorentina e il profilo più accreditato è sicuramente quello di Beppe Iachini. L’accordo di massima c’è, con gli avvocati al lavoro su una durata di diciotto mesi, ma non mancano le alternative. Sono stati preallertati Di Biagio, Ballardini (in odore di Genoa) e Nicola (esonerato però da Pradè a Udine). Prandelli e Donadoni sembrano essere usciti dalla lista. Commisso però non è convinto di questo tipo di profilo, vuole un profilo internazionale e ha congelato ogni ufficialità. Idee tante, ma ora la Fiorentina non ha né appeal né classifica e rosa giuste per convincere Spalletti, Pochettino o Emery. Sono stati fatti tentativi per Marcelino e Blanc. Il francese conosce valorizzò Ribery, con il quale condivide il procuratore, negli ultimi anni è rimasto fermo e questo potrebbe giocare a favore dei viola. Lo scrive il Corriere Fiorentino.