Lirola e Rasmussen “tifano” Iachini. E Politano è spettatore interessato…

Se fosse Beppe Iachini, perchè ancora il nodo non è sciolto. Avrebbe il vantaggio di conoscere già alcuni componenti della rosa viola, in primis Pol Lirola allenato due anni fa al Sassuolo e valorizzato sia come esterno a tutta fascia che come terzino della difesa a 4, una soluzione che Montella ha ben presto accantonato. Lo scorso anno ad Empoli il tecnico ha allenato Dragowski e pure Rasmussen (che collezionò 6 presenze e 7 panchine), mentre a Udine lavorò con Thereau che però è ormai praticamente fuori rosa. L’arrivo di Iachini potrebbe, forse, favorire la Fiorentina nella trattativa per Matteo Politano, per quanto gli ostacoli maggiori siano di natura economica: l’attaccante dell’Inter ha infatti vissuto la sua miglior stagione della carriera in neroverde, con il mister di Ascoli Piceno: impiegato prima da esterno d’attacco e poi da punta atipica in coppia con Berardi arrivò a 10 gol segnati, il doppio delle altre stagioni in Serie A. IACHINI, I 4 MOTIVI CHE HANNO CONVINTO BARONE E PRADE’. MA…

