Commisso: “Ci tenevamo. Cerchiamo di cedere Amrabat, ma senza offerte rimane”

Amrabat? "Ci sono tante squadre su Amrabat, non so dare una risposta perché non so cosa succederà domani. Cerchiamo di mandarlo via, ma ha altri due anni di contratto. Se non si può fare, rimane qui con noi. Ci sono molte trattative in corso, non solo per lui. Aspettate 24 ore e vedrete che faremo sul mercato".