Commisso: “Fiorentina non in vendita. Barone? Lo difenderò sempre”

"Perchè queste critiche a Barone e Pradè, criticate me piuttosto. Ognuno fa sbagli ma non si può mancare di rispetto. Ogni tanto si perde e ogni tanto si vince. Che vogliono i tifosi? Il vero tifo e il vero incoraggiamento si vede quando si perde. I tifosi ci devono stare vicini. Il primo anno siamo arrivati decimi, il secondo anno non è andato bene ma il terzo anno siamo arrivati settimi e questo dovrebbe essere buono. Qualcuno lo sa che l'Atalanta ci ha messo 5-6 anni per ottenere i buoni piazzamenti? Le critiche a Barone? Io sono stato molto fortunato in vita mia di avere dirigenti alla Mediacom che sono con me da 25 anni. Hanno fatto sbagli, ma non sono stati criticati come vengono criticati a Firenze i nostri dirigenti. Più li criticate e più Rocco starà loro vicino, questo è il mio metodo".

"La Fiorentina non è in vendita, non sarà in vendita neanche dopo che sarà inaugurato il Viola Park. Gli opinionisti devono smetterla di dire che manderanno via Rocco, nessuno mi manderà via. In meno di 4 anni abbiamo investito 400 milioni, non ci sono presidenti che spendono tanti soldi che ricevono queste critiche ingiuste. Per comprare la Fiorentina ho speso 170 milioni, 130 sono andati ai Della Valle, poi c'erano 35 milioni di debiti e 5 milioni per il closing. Il Viola Park costerà più di 100 milioni e sono tutti soldi della mia famiglia, spero che possa aiutarci a portare qualche trofeo. Se non possiamo comprare giocatori da 100 milioni, l'alternativa è crearci giocatori nel settore giovanile".