Come ha giocato Amrabat al suo ritorno in campo con la Fiorentina

Non giocava in viola in partite ufficiali dalla sciagurata finale di Conference League a Praga il 7 giugno 2023, non era convocato dalla prima di campionato 2023/24 in casa del Genoa: oggi a Friburgo, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato 2024/25, Sofyan Amrabat è tornato ad indossare la maglia della Fiorentina. Un anno in prestito al Manchester United e nessuna novità sul mercato dopo il mancato riscatto, e così in Germania Palladino ha scelto di lanciarlo dall'inizio. Ma come ha giocato l'ex Verona?