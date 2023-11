Colombia, niente Mina: resta a Firenze con Italiano

Niente Colombia per Yerri Mina: il calciatore della Fiorentina resta a Firenze per recuperare al meglio dal problema fisico

Il Commissario Tecnico della Colombia, Nestor Lorenzo, ha diramato la lista dei convocati della sua Nazionale in vista delle due sfide valevoli per la qualificazione ai Mondiali del 2026. Tra i nomi, è possibile notare che non è presente quello del centrale della Fiorentina, Yerri Mina, rimasto dunque a Firenze per recuperare al meglio dal problema fisico che lo ha tenuto fermo fino a questo momento. Sicuramente un'ottima notizia per Vincenzo Italiano, che finalmente potrà lavorare al meglio sull'ex Everton e Barcellona per averlo al 100% da dopo la sosta.