Collovati: “La Fiorentina a Roma meritava il pari. Viola avanti a Praga”

Fulvio Collovati alla Gazzetta Dello Sport , analizza la possibile finale di Istanbul per l'Inter. E quella di Praga per la Fiorentina. Con una impressione sulla finale di Coppa Italia tra le due:

"In Coppa Italia era l'Inter la favorita, ma avete visto come ha sofferto nel secondo tempo? La Fiorentina avrebbe meritato il pari. E così anche i nerazzurri il 10 giugno possono mettere in difficoltà gli inglesi, che hanno sì un potenziale offensivo enorme, ma che potrebbero soffrire in difesa. Se Lautaro è quello visto contro la Fiorentina"