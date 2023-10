Colazione al Viola Park? Adesso è possibile: tutte le info

A comunicarlo è stata la Fiorentina stessa che ha sottolineato come nella prossima settimana il bar dello stadio Curva Fiesole e quello dello stadio Davide Astori verranno aperti al pubblico la mattina per la colazione.

Il Viola Park apre ai tifosi non solo per le partite. A comunicarlo è stata la Fiorentina stessa che ha sottolineato come nella prossima settimana il bar dello stadio Curva Fiesole e quello dello stadio Davide Astori verranno aperti al pubblico la mattina per la colazione. Da capire i dettagli di come verrà gestita il flusso dei tifosi. La certezza è che questo è solo l'inizio dell'apertura del centro sportivo viola al pubblico. In futuro, ci sarà la possibilità di assistere alle gare della Fiorentina proprio dai bar. Con cene o aperitivi durante le gare della Viola.