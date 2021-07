Colantuono: “Zappacosta professionista esemplare. Bonaventura giocatore duttile”

Stefano Colantuono ha parlato di Zappacosta, giocatore che ha fatto esordire in Serie A, e Jack Bonaventura, calciatore a cui è molto legato.

Stefano Colantuono , dirigente sportivo ed allenatore di calcio, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno della Fiorentina e di alcuni sui ex giocatori su cui la Fiorentina vuole puntare per la prossima stagione.

Ha iniziato dicendo: "Per lottare per un buon posizionamento in classifica è ovvio che la Fiorentina debba fare qualcosa sul mercato, perché con Italiano cambiano completamente modo di giocare rispetto agli anni scorsi".