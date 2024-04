Colantuono: “Primo gol evitabile, ma concesso poco e battuti alla pari”

Intervenuto a Dazn,Stefano Colantuono ha parlato così al termine di Salernitana-Fiorentina che rilancia la squadra viola anche in campionato e affossa definitivamente quella granata: "La partita per quello che dovevamo fare non mi è dispiaciuta, anche in riferimento all'avversario. Dignità? Ci siamo difesi con ordine, la Fiorentina palleggia molto con tutti ma che non aveva creato occasioni importantissime e nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più noi. Il primo gol è evitabilissimo e poteva farci guadagnare un pareggio che non significa molto per la classifica ma qualcosa per il morale. Dispiace per la gente, per la proprietà e per il presidente, è andata così. Dobbiamo solo fare mea culpa per quei 10 minuti finali. Dia? Con lui non ho problemi, è fuori rosa e la situazione resta così. Oltre a lui avevamo altri giocatori indisponibili che potevano farci comodo, ci siamo battuti alla pari con una delle squadre migliori del campionato".