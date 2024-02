Classifica ricavi dagli stadi nel 2023: Fiorentina fuori dalla Top 5

Nemmeno in Top 5 la Fiorentina nella classifica per i ricavi dagli stadi nel 2023: al primo posto anche qui l'Inter

Interessante l'analisi di Calcio e Finanza per quanto riguarda i ricavi dagli stadi nel 2023 per tutti i club di Serie A. Al primo posto vince per distacco l'Inter, con Milan e Juventus che completano il podio. Poi Roma, Napoli, Lazio e al settimo posto la Fiorentina, con 14,1 milioni di euro di guadagni. Completano la top 10 Lecce, Salernitana e Udinese.