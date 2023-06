Ciullini (prep. atletico): “Ecco cosa cambierà nella preparazione al Viola Park”

"Fare il ritiro in città e non in montagna per la Fiorentina sarà una novità. Ovviamente ci sarà il problema della temperatura, anche se club che possiedono centri propri di un certo livello fanno bene a sfruttare le loro infrastrutture. Lo fanno Milan, Juventus, Inter e Roma solo per dirne alcune. Poi ovviamente ci sarà anche il periodo delle torunèe che porterà i club a girare molto, il che porta via tempo, con i viaggi che spesso sono lunghi, e ti condiziona anche sulle possibilità di infortuni perchè ci si riesce ad organizzare peggio con gli allenamenti. Il fatto di non andare a Moena sarà certamente anche un duro colpo per quei tifosi che erano abituati a farsi la vacanza sulle dolomiti. I giocatori al Viola Park avranno comunque nei momenti di riposo la possibilità di riossigenarsi in ambienti freschi grazie alla presenza dei condizionatori e alle nuove strutture"