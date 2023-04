Cinquini: “Coppa Italia di importanza capitale”. Poi lancia l’allarme rinnovi

Ex direttore sportivo con una lunga parentesi anche con la Fiorentina, Oreste Cinquini ha parlato a Radio Bruno del momento viola: "Sicuramente grazie al filotto tra campionato, Conference e Coppa Italia, la Fiorentina ha saputo tener testa ad un periodo pieno di impegni. La Cremonese ha poche speranze di restare in Serie A e darà tutto in coppa, ma stavolta rispetto a Napoli e Roma si giocherà su 180 minuti e l'andata a Cremona è un piccolo vantaggio per la Fiorentina. I viola credono di più nei propri mezzi, alcuni giocatori stanno tornando ai loro livelli come Castrovilli, c'è voluto un po' di tempo dopo l'infortunio. Psicologicamente si sono tutti caricati, adesso vanno sostenuti in questo periodo intenso.