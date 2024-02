Cinquini: “Commisso influenzato dal tema stadio. Si poteva fare di più”

"Gudmundsson era l'acquisto che tutti i tifosi viola si aspettavano. Agisce principalmente sull'esterno, ha dimostrato di essere un giocatore importante. La Fiorentina sta facendo un buon campionato, ma poteva provare ad inserirsi ai vertici. Il Genoa non ha arretrato. Belotti io credevo che potesse far comodo alla Fiorentina anni fa, ma a Roma non ha avuto troppo spazio. Può finalizzare in area, anche se la società ha investito cifre importanti come Nzola e Beltran, non vorrei che si svalutassero. Forse se fosse arrivato un giocatore importante si poteva dare la possibilità a Italiano di giocarsela fino alla fine. L'allenatore dovrebbe fare un miracolo"