Ci siamo: oggi si dovrebbe scoprire il futuro di Antognoni

Ci siamo, oggi dovrebbe avvenire l'incontro tra la Fiorentina e Antognoni. Vedremo come finirà

Come riportato dal Corriere dello Sport, tutto nasce da un'offerta non ritenuta all'altezza. Infatti la società viola voleva inserire Antognoni nel settore giovanile con il compito di scouting. Proposta subito rimandata al mittente. Da quel momento, nonostante le numerose dichiarazioni delle parti sull'accaduto, nessuno ha fatto un passo vanti per arrivare al buon esito dell'accordo. Oggi dovrebbe essere svelato il futuro di Antognoni, siamo in attesa ma come detto dalla moglie, Rita Antognoni: "Come finirà lo hanno capito tutti".