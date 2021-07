Antognoni: “Rinnovo con la Fiorentina? Non posso rispondere adesso”

La giornata decisiva per il futuro di Giancarlo sarà quella di domani

Giancarlo Antognoni premiato al “Gran Galà delle Stelle del calcio” presso Capaccio Paestum (Salerno) ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell'evento: “Rinnovo con la Fiorentina? Non posso rispondere adesso (domani la giornata decisiva)... L’amore per Firenze lo vedo tutti i giorni. Sono trent’anni che ho smesso di giocare ma l’affetto che hanno i fiorentini nei miei confronti è sempre stato uguale. Forse perché sono sempre rimasto a Firenze e non ho tradito la città e la maglia. Purtroppo non sono riuscito a vincere niente ma l’affetto del popolo viola vale 3-4 scudetti”. Per Rita Antognoni però non ci sono dubbi: “Giancarlo-ACF, come finirà lo hanno capito tutti”