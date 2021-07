Antognoni, l’incontro con ACF non sarà oggi. Ecco il giorno del faccia a faccia

Venerdì scopriremo il futuro di Giancarlo Antognoni. Al Centro Sportivo ci sarà l'incontro tra l'Unico 10 e Joe Barone

Poteva essere oggi l'incontro tra Giancarlo Antognoni e i vertici viola. E invece no: la giornata buona per il faccia a faccia tra l'Unico 10 e la Fiorentina dovrebbe essere venerdì. Come appreso da Violanews.com, dunque, è attesa a ridosso del weekend la chiacchierata che sgombrerà i dubbi attorno al futuro del dirigente viola.