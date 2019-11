Chiesa resta in panchina: problema fisico e/o mentale? Le versioni di Montella e Pradè

Novanta minuti in panchina dopo aver fatto fuoco e fiamme in Nazionale fanno notizia. È accaduto con Cristiano Ronaldo, nemmeno convocato da Sarri, accade in proporzione anche con Federico Chiesa, lasciato fuori da Montella nella sfida con il Verona. “Non sta bene, quando lo sarà mentalmente e fisicamente giocherà“, ha detto l’allenatore viola, aggiungendo poi: “Se stanno influendo le voci sul rinnovo? Non ho letto niente, ma faccia quello che meglio crede”. Pochi minuti dopo il ds gigliato Daniele Pradè ha corretto il tiro: “Il problema è fisico ed è al pube, non si è mai allenato al 100% con la squadra dopo essere tornato dalla nazionale. Poi giocare su questo campo pesante non sarebbe stato l’ideale”. La versione del tecnico è stata riveduta dal dirigente. Una panchina destinata a far discutere.