Chiarugi: “Nico Gonzalez deve capire una cosa. Sottil? Può giocare ovunque”

Chiarugi sugli esterni della Fiorentina

Redazione VN

L'ex giocatore di Fiorentina e Milan, Luciano Chiarugi, è intervenuto al Pentasport per parlare della sfida di sabato, focalizzandosi sugli esterni viola. Queste le sue parole: "Io amo profondamente la Fiorentina, ma come sapete il passaggio da un club all'altro è sempre stato complicato. Il Milan per me è stata una tappa importante per la mia ricostruzione".

Su Nico Gonzalez — "È un buon giocatore, ma deve capire che nel calcio italiano bisogna avere un carattere diverso rispetto a quello argentino. Penso che lui, per un verso o per l'altro, possa tornare a fare cose straordinarie. Lui ha caratteristiche specifiche per fare la differenza in questa squadra. In questo momento è inespresso, anche nell'ultima partita non è stato molto convincente".

Sugli esterni e Ikoné — "Saponara è un giocatore intelligentissimo che fa sempre bene la sua parte. Sottil secondo me è un giocatore che salta l'uomo, che punta, che cerca la porta. È un ragazzo interessante, perché credo che possa esprimere ancora tanto. Un giocatore del genere potrebbe giocare in qualunque squadra del nostro campionato. Ikoné? Credo che forse l'abbiamo presentato diversamente da quelle che sono veramente le sue qualità. Non ha attitudini di “uomo sfondatore”. A Verona ha fatto una bellissima cosa e Barak è stato bravo a concludere in rete. Lui deve cercare di essere più sicuro in se stesso".

Su Stefano Pioli — "Credo che tra le altre cose abbia fatto un percorso straordinario per quello che è stato come giocatore e come uomo. Una persona molto seria. Si merita tutto quello che ha fatto. In un momento è stato criticato e ha rischiato la panchina, ma è stato bravo a cambiare qualcosa e tornare a trovare i risultati. Quest'anno sta facendo un bellissimo campionato, forse meno entusiasmante della passata stagione, ma comunque importante".