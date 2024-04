Chi è Rui Silva, il portiere che piace alla Fiorentina: garantisce Pezzella

Come già detto precedentemente, Rui Silva non è un portiere che gode di grandissima fama , né in patria, né sul mercato, eppure in questi anni si è rivelato uno dei migliori nel suo ruolo in Spagna. Bravo a giocare sia con i piedi che tra i pali, è molto forte nello sfruttare la sua altezza (1,91) risultando abile nelle uscite alte. Il suo limite? Non è un portiere spettacolare, quindi ruba poco l'occhio.

Voci di mercato

Rui Silva qualche anno fa fu accostato all'Inter come successore di Handanovic, ma alla fine non se ne fece nulla. Adesso, però, è tornato di moda in Italia, con tre club in particolare pronti a farsi la guerra per averlo: Fiorentina, Atalanta e Lazio. I viola, infatti, non sarebbero molto convinti da Christensen, anche e soprattutto per i diversi problemi fisici che ha avuto nell'arco della stagione. Prima dovranno cercare di vendere lui in estate e poi prendere una decisione anche per quanto riguarda il futuro di Terracciano, attuale numero uno, con il contratto in scadenza nel giugno del 2025. Anche la Lazio sta valutando il profilo di Rui Silva, soprattutto dopo le tante voci di mercato accostate all'attuale portiere biancoceleste Ivan Provedel. Su di lui ci sarebbe un forte interesse da parte del Napoli, ma sarà difficile accontentare Lotito, vista la richiesta di 20-25 milioni di euro. Sullo sfondo, infine, ci sarebbe anche l'Atalanta, visto che in estate si prepara a dire addio a Musso. Carnesecchi è forte e molto giovane, ma l'idea della Dea sarebbe quella di affiancargli un portiere di esperienza, proprio come Rui Silva. Un futuro tutto da scrivere, dunque, anche se la Fiorentina, per il momento, sembra la più intenzionata ad affondare il colpo.