Chi è l’arbitro Di Marco all’esordio in Serie A

In questa stagione Di Marco ha già diretto ben 13 gare in serie B in maniera convincente. Si tratta di un arbitro molto preciso, empatico con i calciatori. Considerando le 13 gare dirette in B ci può stare la sua facilità nelle sanzioni disciplinari, però lascia giocare come ormai richiesto applicando una soglia del fallo alta. Ha una personalità da esordiente ma gode di buona considerazione da parte dell’organo tecnico. Sicuramente tra qualche anno ne sentiremo parlare. Per adesso non ci resta che fare un grande in bocca al lupo per questo esordio.