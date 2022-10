Cecchi: “Venuti merita un surplus, ma oggi spazio a Terzic”

Il giornalista Stefano Cecchi, intervenendo ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato della partita di questa sera della Fiorentina contro il Basaksehir: "Oggi sarà difficilissimo vincere per i viola. I turchi non subiscono gol e gli ultimi risultati della squadra di Italiano non aiutano. In campo, però, niente è impossibile. Le prossime tre gare saranno fondamentali. La Fiorentina, al momento, si trova in una posizione di classifica che non gli spetta. Servono almeno sette punti".