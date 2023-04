Cecchi: “Terracciano? È il numero uno dei numeri dodici. Sul gol però…”

"La Fiorentina ci aveva stupito e non poco. Era anomalo riuscire a rimanere in corsa in campionato e coppe, e non poteva essere così. Ieri non ho visto quella motivazione che ho visto altre volte. Contro il Lech Poznan ad esempio c'è stata la reazione. Ieri era più facile che facesse il 4-2 il Monza che il 3-3 la Fiorentina. La Fiorentina per esser sé stessa ha bisogno di andare a mille sia psicologicamente che fisicamente. Alcuni giocatori che sembravano le colonne portanti si son rivelati poi i più colpevoli. Il primo gol è al 50% colpa di Quarta. Il secondo poi è incomprensibile".

Su Italiano

"Le sue scelte più discutibili, come quella di far partire Saponara da subito, hanno pagato. Su Jovic poi non ha tante colpe. anche se secondo me non deve esser messo come prima punta. Lo scorso anno comunque Italiano ha fatto un mini capolavoro, ed anche in questa stagione potrebbe compiere qualcosa di straordinario avendo a disposizione una squadra non irresistibile".