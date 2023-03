Cecchi sicuro: “Il passaggio ai quarti cambierebbe la stagione dei viola”

"Domani in Turchia mi aspetto di trovare un'ambiente molto caldo. La gara per il Sivasspor vale tantissimo, ma per la Fiorentina vale ancora di più. I viola dovranno essere squadra, come spesso hanno fatto nei momenti decisivi. Se ciò accadrà potrebbero davvero cambiare gli scenari della stagione. Chi a centrocampo tra Barak e Bonaventura? Innanzitutto il ballottaggio tra i due è segno di abbondanza nel ruolo, detto questo io punterei su Bonaventura, anche se Barak è molto importante per i gol che porta in dote con il suo modo di giocare".