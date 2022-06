Cecchi: “Rinnovo Italiano? Più importante che ci sia unità di intenti. Sul mercato…”

Il pensiero del giornalista de La Nazione

"Incontro Italiano-dirigenza? Dovremo armarci di pazienza e attendere. Spero non si butti tutto all'aria dopo quanto di buono fatto. La forza di questa Fiorentina era il blocco unito che si era creato tra proprietà, dirigenza, allenatore e squadra. Vorrei che questo incontro in arrivo consolidasse l'intenzione e la convinzione di ripartire insieme. Non m'interessano a lunghezza del contratto ma che ci sia chiarezza e unità di intenti. Italiano è come uno spremilimoni e dunque la rosa andrà ampliata, visto che si è aggiunta una competizione che speriamo di poter giocare fino in fondo. Sul mercato dovrà essere ascoltato nella tipologia del giocatore da prendere, più che sui nomi. Per esempio, se Cabral e Piatek risultano distanti dal calcio di Italiano, allora la società dovrà prendere un centravanti adatto al gioco. Torreira? Vuole restare e ha orgoglio nel vestire la maglia viola, caso inspiegabile".