Nuova offerta del Torino per il rinnovo, ma Belotti prende ancora tempo

Urbano Cairo avrebbe presentato l'ennesima offerta per convincere "il gallo", ma Belotti prende ancora tempo

Il patron Urbano Cairo avrebbe presentato l'ennesima offerta per convincere "il gallo" Belotti a restare in granata. Lo riporta il Corriere di Torino che racconta dei contatti con l'entourage dell'attaccante, in scadenza di contratto a fine mese. Juric spera ancora di poter puntare sul proprio capitano, ma Belotti prende tempo, in attesa anche di altre offerte. Il futuro del centravanti della Nazionale resta ancora da scrivere, con molte pretendenti, fra cui la Fiorentina, alla finestra.