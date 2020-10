Cecchi: “Presi a pallonate dallo Spezia. Ancora non mi spiego la conferma di Iachini”

Il giornalista de La Nazione Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport di oggi; di seguito un estratto delle sue parole:

Abbiamo visto forse una partita fotocopia della gara con la Sampdoria. Anche in quell’occasione siamo stati in campo al meglio per un quarto d’ora. Improvvisamente si spegne la luce. Se leggiamo i nomi in campo dello Spezia ci chiediamo ancora come sia possibile, ma il fatto è che loro hanno giocato a calcio. Ci hanno preso a pallonate, Agudelo è un nostro scarto e ieri ci ha messo in difficoltà. Acampora, Verde, Terzi non giocherebbero mai nella Fiorentina. Top e Flop? Salverei solo Biraghi, oltre per il gol anche per la sua cattiveria agonistica. Io non salvo Amrabat, confinato davanti alla difesa lo depotenzi della sua qualità migliore. Ovvero la sua corsa estenuante. Iachini è aggrappato al suo modulo salvifico, ma snatura tutta la rosa. Vedo una grande confusione tattica e mentale. Il problema è che la squadra non gioca come dovrebbe. Questa è una squadra che sembra non sappia cosa fare con il pallone tra i piedi. Iachini umanamente si merita una difesa, ma ieri purtroppo è una ferita aperta. Con la rosa a disposizione non puoi prendere una lezione di calcio dallo Spezia. Non capisco perchè sia stato confermato. Era logico che al primo inciampo sarebbe finito sul tavolo degli imputati, e uscirne adesso è difficile. Per essere ambiziosi serviva un allenatore ambizioso. Beppe era visto da tutti come medico di famiglia. Vedo molto giocatori fuori ruolo in quel 3-5-2, paradossalmente la rosa sarebbe più adatta al 4-3-3 “sarriano”(“Sarri è più che un’idea per la Fiorentina”). La campagna acquisti lascia molto perplessi rispetto alle necessità di Iachini. C’è l’impressione che non ci sia un disegno strategico e mi dispiacerebbe se questo derivasse dalla riconferma voluta dal Presidente e non dal dirigente sportivo…