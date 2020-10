Stovini a VN: “Una partita così dà brutte sensazioni. La rosa è ottima, ma Iachini…”

L’amarezza dopo la partita di ieri è tanta e per un analisi a freddo della gara, Violanews.com ha contattato in esclusiva l’ex difensore, nonchè grande tifoso della Fiorentina, Lorenzo Stovini. Ecco le sue sensazioni sul momento attuale della squadra viola

Ieri è stata una della partite più brutte della storia recente della Fiorentina (L’ANALISI DEL NOSTRO DIRETTORE). Che impressioni ti lascia?

“Impressioni molto brutte. Se vinci due a zero dopo quattro minuti, la partita deve essere chiusa. Senza se e senza ma. E’ stato un errore grande quello della Fiorentina. Vedremo quello che succederà nelle prossime uscite, ma le sensazioni sono tutt’altro che positive”

Il risultato è stato condizionato anche da gravi errori individuali (PAGELLE). Da ex difensore, come valuti la disattenzione di Caceres in occasione della prima rete dello Spezia?

“Sono errori che ci possono stare. Una squadra in vantaggio così, l’errore individuale conta fino ad un certo punto, ci può stare ecco. Dispiace perché era una partita già vinta, non si può pensare di pareggiare. Lo Spezia ci ha creduto, ha preso la partita in mano e a momenti rischi anche di perderla. Per fortuna che N’Zola non ha segnato…. Adesso arriva l’Udinese e dovremo far di tutto per vincere. Ieri però era un’occasione molto importante per mettersi bene anche in classifica. Poi se non vinci una partita del genere, le scuse sono veramente poche. Involuzione in difesa? I titolari sono questi, è stato solo un rilassamento mentale. Hanno pensato di aver già vinto”

La colpa è solo di Iachini?

“Beppe deve fare qualcosa, cambiare modulo con i giocatori che ha. Forse anche motivarli di più perché ripeto la partita di ieri era già vinta, ed erano tre punti importantissimi. Con Callejon il 3-5-2 è da levare, servirebbe un bel 4-2-3-1, poi vedremo un po’…”

Continueresti con lui o andresti verso altri profili?

“Se si vuole fare qualcosa serve un allenatore di categoria. Iachini è sulla graticola e lo sappiamo tutti, ma è stato riconfermato e lo vedo difficile che lo possano allontanare. Credo però che la partita con l’Udinese inciderà tanto”

La scelta di riconfermarlo, alla luce di quanto accaduto con Montella la scorsa stagione, è stato un errore da parte del Presidente?

“Sicuramente aveva fatto bene e meritava la riconferma. E’ normale che se lanci un certo tipo di progetto, devi essere pronto a fare qualche tipo di cambiamento. La scelta è del Presidente e non so anche su questo chi possa aver messo bocca o quant’altro”

Per concludere: un giudizio sull’operato della dirigenza viola

“La Fiorentina è un’ottima squadra, adesso va assemblata e messa bene in campo cercando di valorizzare al meglio i giocatori che hai. Commisso è venuto qua con tanto entusiasmo, il centro sportivo e tutto il resto. Chiaramente servirà un po’ di tempo”