Non sparate sul pianista, ma… le stecche sono tante

Ancora uno spettacolo calcistico desolante per la Fiorentina che, al di là del risultato, dopo i primi due gol non è mai stata in campo e alla fine ha pure rischiato ripetutamente di subire il terzo gol. Questa la mia disamina nuda e cruda per Spezia-Fiorentina. E adesso che fare? I tifosi nel nostro forum e sui social si sono scatenati contro Beppe Iachini, reo di non aver dato un gioco convincente alla squadra e non hanno purtroppo tutti i torti.

Beppe è una bravissima persona e criticarne le gesta mi fa anche male, ma anche oggi ho visto un squadra senza arte né parte nella quale è anche difficile giocare bene specialmente se sei un giocatore d’attacco. Io non sono stato tenero a volte con Vlahovic, ma se ad un centravanti arrivano 3 palloni giocabili in una partita è possibile che non lasci il segno, poi aggiungiamo anche alcuni errori di palleggio che ho notato anche in molti altri compagni. Fraseggio ripetuto e spesso infarcito di retropassaggi, inserimenti dal centrocampo col contagocce, lanci in verticale dei centrocampisti zero e poi anche sbavature impensabili in uomini come Caceres che ti costano la rete dell’1-2 che ha rimesso in piedi uno Spezia in grande difficoltà con ben 9 assenze anche importanti.

Sicuramente verrà accampata la scusa delle assenze di molti giocatori per gli impegni con le rispettive nazionali, ed è un dato di fatto. Ma questo gruppo, salvo eccezioni, lavora con Beppe da diversi mesi e purtroppo non siamo mai andati oltre una buona difesa, che ora sta mancando e qualche bella azione in contropiede. Poi nient’altro.

Intendiamoci anche i calciatori hanno le loro colpe, perché, detto di Caceres, c’è stato anche un altro pastrocchio difensivo nell’azione del pareggio di Farias, non nuovo a punire la Fiorentina. E poi gli errori in fase di impostazione e in area, uno su tutti quello di Castrovilli.

Ormai il grido di battaglia del popolo viola è #iachinivia. Come ho scritto Beppe ha molte stecche fra le note della sua melodia, ma prima di sparare sul pianista, da parte della società è giusto fare molte riflessioni visto che siamo solo alla quarta giornata. Cambiare Iachini per un allenatore valido come Semplici, ma senza le spalle larghe per reggere all’urto delle critiche è decisamente pericoloso. Mazzarri è in una crisi involutiva di risultati che dura da tempo. Restano nomi importanti come Allegri (inarrivabile) , Sarri (prima deve risolvere il suo biennale con la Juventus) e Spalletti che dall’Inter riceve ancora qualche mese di stipendio garantito e che dei tre grossi nomi resta forse il più fattibile al momento.

Ma Rocco avrà voglia di mettere a libro paga il terzo allenatore? Certo che qualcosa deve cambiare se non vogliamo veder scivolar ancora una volta la Fiorentina nella parte molto bassa della classifica. Se non uomini, certamente la mentalità e la voglia di far gruppo che oggi ho visto venire meno dopo tanto tempo.