“Sarri è più che un’idea per la Fiorentina, possibili novità prima di domenica”

Giampaolo Marchini, giornalista de La Nazione, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Siamo ad un bivio, il problema è che non si può più sbagliare. La scelta dell’allenatore è fondamentale oltre che per il presente immediato, anche per il futuro. Non possiamo continuare con i traghettatori, così perdi solo tempo. Deve essere una rivoluzione e l’uomo più adatto in questo momento è Sarri. Per dare continuità ad un’idea di calcio devi fare una scelta importante. Per Sarri potrebbe essere una sfida, fare bene in una piazza dove sarebbe difficile svolgere le proprie idee. Al momento è più che un’idea e credo che questo sia la strada che vorrà percorrere la Fiorentina. Potremmo arrivare a delle soluzioni drastiche già prima della partita di domenica.