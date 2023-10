Cecchi: “Obiettivi? Sogno lo scudetto, punto l’Europa League. Che male c’è?”

"Se sbagli la gara di stasera, entri inevitabilmente in un processo mediatico e sportivo. C'è stato dopo il Frosinone, quindi ci sarebbe anche in caso di non-vittoria stasera, tipo Forum, dove è tutto un litigio. La Fiorentina intesa come ambiente dà proprio l'impressione di essere un Forum infinito. Cosa sogno? Se devo sognare, dico lo scudetto. Se provo a fare la persona ponderata, credo che tecnicamente la squadra possa puntare all'Europa League sperando nell'inciampo che stanno avendo Lazio e Roma in questo momento. A livello di forza pura, siamo settimi o ottavi. In attacco? Se ci penso, ha senso che stasera giochi ancora Nzola".

Caso Matteini

"Mi sembra che l'idea che ci sia sempre un nemico, della linea che separa buoni e cattivi, sia sbagliata per la realtà di Firenze. Ai fiorentini il brontolio piace, eccome se piace, e il gesto di Barone è da condannare in ogni caso. Se ci sono controversie, c'è un posto che si chiama Tribunale. La Fiorentina non è un bene privato, non gioca nel cortile di casa di nessuno perché appartiene alla città come Piazzale Michelangelo e il Biancone. Il Viola Park deve essere un ponte verso la città, non un maniero circondato dal fossato coi coccodrilli".