Cecchi: “Niente caroselli, ma grande prova. E quando gira Arthur girano i viola”

"La Salernitana appena 7 giorni fa aveva vinto con la Lazio, ma la Fiorentina ha surclassato totalmente la squadra di Inzaghi e poteva vincere anche 5-6 a 0. Bisogna fare i caroselli? No, però ho sentito anche chi si lamentava nonostante la vittoria. Abbiamo vinto nettamente, siamo sesti in classifica, abbiamo davanti un buono scenario: ci vuole un po' di leggerezza anche. Cosa è diventata questa città? In altre piazze c'è un entusiasmo crescente, a Firenze che è successo? Anche le critiche agli allenatori sono sempre più costanti. Siamo diventati troppo critici secondo me. Mi sembra che ci siano i tifosi del Presidente, del Direttore Sportivo, dell'allenatore piuttosto che della Fiorentina, e che in qualche modo non si è mai contenti. La forza della Fiorentina? Non la vedo attrezzata per posizioni più alte. Se ci arriverà, vorrà dire che è stata brava, ma non credo che al momento i viola hanno giocatori forti come le prime tre-quattro squadre. Arthur? Non sono un suo fan, ma quando gioca bene anche la Fiorentina macina. Ho l'impressione che i viola abbiano bisogno di lui, cosa che l'anno scorso non era necessaria con Amrabat. Per me la sua partita di ieri vale un 7-7,5. Nel palleggio è un fenomeno. Beltran? Dovessi paragonarlo agli argentini lo paragonerei più a Dybala che a Lautaro Martinez".