Cecchi: “N. Gonzalez? Spero faccia un grande Mondiale. Ecco perchè”

Su Milan-Fiorentina e sugli errori arbitrali

"La Fiorentina non meritava di perdere. Ha avuto il destino e l'arbitro contro. Ha giocato alla pari, anzi meglio di una squadra che lotta per lo scudetto. Il primo tempo è da sfregarsi le mani. Il rigore? Per me c'era. Firenze deve essere orgogliosa oggi di una squadra che non è una corazzata, ma che quando gira gioca bene. Un applauso anche a Italiano, che ieri ha dimostrato di avere delle idee per il gioco della Fiorentina. Ha chiaramente dei limiti la squadra, ma c'è anche sfortuna nel perdere al 90° con una milanese per la seconda volta in stagione. Il VAR? Secondo me dovrebbe servire a evitare gli errori. Quantomeno dovrebbe chiamare l'arbitro per riguardare l'episodio."