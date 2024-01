Cecchi: “Fiorentina non costruita per il quarto posto. Servono interventi”

"Contro il Sassuolo se la Fiorentina pareggiava non rubava niente. È una Fiorentina, comunque, che non riesce più ad essere quella squadra bella da vedere e che, invece, viaggia di nervi, come abbiamo visto nel secondo tempo. Io andrei oltre la normale delusione della sconfitta, comunque, dato che siamo quarti in campionato, siamo arrivati primi nel girone di Conference League, e siamo ai quarti di Coppa Italia. Semmai, il segnale forte che arriva da Sassuolo è Italiano che chiede rinforzi, soprattutto nel settore degli esterni. Stiamo facendo finta di niente, ma la Fiorentina con Nico Gonzalez è un'altra cosa. Pensare che i gigliati potessero fare a meno di Nico Gonzalez in maniera indolore, è impossibile. Credo, però, che i viola meritino solo applausi, sono in una posizione impensabile in campionato al momento. La Fiorentina non era una squadra costruita per il quarto posto, adesso però ha le credenziali per chiedere qualcosa in più in termini di innesti: mi riferisco soprattutto agli esterni. Nzola? Rimane per me un mistero. Era un giocatore diverso a La Spezia anche solo come postura ed atteggiamento. Paradossalmente Beltran, che ha dei limiti fisici, l'avversario e la porta la cerca sempre, mentre Nzola no. Per me deve essere titolare Beltran al momento".