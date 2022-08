Cecchi: “Fiorentina la settima forza del campionato. Ieri è mancato qualcosa”

Il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha parlato dell'inizio stagione dei viola e della sfida di ieri contro l'Empoli: "Il doppio impegno ti comporta di fare il turnover in alcune partite. Come si dice “Hai voluto la bicicletta? Ora pedala”. Ieri qualcosa è mancato, ma la Fiorentina è una squadra che per fare bene a bisogno di andare a mille. Se all'inizio del campionato mi avessero detto “La metteresti una firma sulla vittoria con Cremonese e Twente e un pareggio con l'Empoli? Io avrei detto di sì".