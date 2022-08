Dal CS: Igor recuperato, un giocatore ancora out. Le indicazioni per il Twente

I ragazzi guidati da Vincenzo Italiano si sono allenati stamani alle 9:30. Il programma ha previsto lavoro defaticante per chi ha giocato contro l'Empoli, allenamento regolare per gli altri. La buona notizia è che Igor da oggi lavora in gruppo, e c'è ottimismo per giovedì. L’unico che non si è allenato è Zurkowski, rimasto fuori dalla lista.