Cecchi: “Dopo Sassuolo patto di spogliatoio. A Commisso chiedo solo una cosa”

"L'altra sera sono stato molto contento. Ero stanco di fare il gufo delle squadre piccole, ieri Benevento-Cagliari poteva finire in ogni modo. Stavolta lo possiamo dire, siamo salvi. La cosa buona della Fiorentina in questo periodo è la squadra in salute. La salvezza i viola l'hanno conquistata sul campo. Con la Lazio è stata la migliore partita, ma anche nelle ultime uscite avevamo visto sprazzi di ottima Fiorentina. Ho la sensazione che dopo Sassuolo si sia fatto un patto di spogliatoio: conquistiamo la salvezza e poi ognuno per la sua strada. Anche le esultanze del gruppo al termine della vittoria lo testimoniano. Iachini ha giocato col suo gruppo, vedi la conferma della stessa difesa a tre e l'accantonamento di Eysseric. A Beppe doviamo un grandissimo abbraccio, perchè ha messo sè stesso nel calcio che gli è proprio, poi punto e a capo. Commisso? Con la prossima compagna acquisti si gioca molto. Non può sbagliarla. L'affetto che gli ha riservato la città è ancora fresco. Guardando come stanno le altre proprietà, la Fiorentina ha tutto per far scatenare il sogno. A Commisso chiedo solo una cosa, quel signore che gioca con la maglia numero nove il prossimo anno deve restare a Firenze. A prescindere da tutto. Crea le condizioni per rifare a calcio a Firenze, e creale intorno al nostro centravanti. La conferma di Vlahovic infiammerebbe il cuore di questa città. Perchè De Paul resta ancora a Udine? Perchè c'è un ambiente che lo esalta, ed è questo quello che deve fare la Fiorentina con Dusan"