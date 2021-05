Commisso passa dalle parole ai fatti. Ma chi si aspetta rivoluzioni resterà deluso

La sensazione è che il presidente abbia già mosso diverse pedine

La Fiorentina è pronta a passare dalle parole ai fatti e non è un caso che Commisso abbia dato appuntamento alla gara di mercoledì per sciogliere i nodi sul futuro. Logico che il primo pensiero sia corso al nuovo allenatore o ai rinnovi di Vlahovic o Ribery, ma, come scrive il Corriere Fiorentino, non è ancora tempo di annunci ufficiali.