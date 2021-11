Cecchi: “Amarezza e senso d’ingiustizia. Amrabat non meno colpevole di Milenkovic”

Il giornalista vede il bicchiere mezzo pieno: "Credo che la Fiorentina meriti solo applausi per quello che ha fatto vedere oggi"

Stefano Cecchi ha parlato a Radio Bruno subito dopo il triplice fischio finale di Juventus-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "C'è amarezza e senso d'ingiustizia. La Fiorentina ha perso una partita che non meritava di perdere dopo 70 minuti giocati meglio rispetto alla Juventus, che comunque ha tecnicamente qualcosa in più di noi".

Cecchi conclude: "Credo che la Fiorentina meriti solo applausi per quello che ha fatto vedere oggi. Milenkovic? Ha sbagliato, ma Amrabat non è meno colpevole per aver perso quella palla prima del fallo che ha portato al secondo giallo".