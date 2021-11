Bucchioni: “Ingenuità Milenkovic inammissibile nel calcio professionistico”

Il giornalista commenta l'episodio dell'espulsione: "Non si devono fare quelle cose lì. Milenkovic ha commesso un'ingenuità da ragazzi"

Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno nel post partita di Juventus-Fiorentina. Questo il suo commento alla gara: "La partita di oggi mi lascia molto amarezza e delusione. La Fiorentina ha condotto bene la gara, è una squadra che ha continuato a crescere tenendo in mano la partita".

Bucchioni continua: "Poi quell'errore... non si devono fare quelle cose lì. Milenkovic ha commesso un'ingenuità da ragazzi. Quando sei già ammonito una cosa del genere non è ammissibile nel calcio professionistico. Sul gol Biraghi e Terracciano non mi hanno convinto, ma ormai la Fiorentina difendeva alla disperata e ci stava che la partita potesse finire così".