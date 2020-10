Ceccarini: “Sarri tra Roma e Fiorentina. Difficile però un suo arrivo in corsa”

A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale dell’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su tuttomercatoweb. Ecco quanto troviamo scritto riguardo al futuro di Maurizio Sarri:

In questo momento ci sono due soluzioni possibili all’orizzonte: Fiorentina e Roma. L’intenzione non sarebbe quella di prendere una squadra in corsa perchè a Sarri piace lavorare con programmazione e plasmare la squadra in ritiro. È anche vero che è un allenatore che vive di emozioni e se magari venissero toccati i tasti giusti potrebbe anche cambiare idea. Ipotesi comunque difficilissima. Da tifoso viola Sarri allenerebbe molto volentieri la Fiorentina (e su questo non ci sono dubbi) ma serve un progetto triennale con crescita progressiva per alzare ogni anno l’asticella delle ambizioni. Insomma deve essere convincente la società. Lo stesso vale anche per la Roma, che pensa in grande e che con il nuovo corso di Friedkin vorrebbe tornare a lottare per il titolo. Se rimaniamo all’attualità, a oggi la posizione di Fonseca è decisamente più solida rispetto a quella di Iachini. Ma, come detto, l’ipotesi di un arrivo di Sarri è da prendere in considerazione per giugno, a meno di clamorosi colpi di scena