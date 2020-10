Dal centro sportivo: Callejon in attacco con Kouamé, Amrabat ancora al centro

Come riporta il Pentasport di Radio Bruno, la Fiorentina ha anticipato la rifinitura di circa un’ora. Il grande dubbio è legato all’impiego o meno di Ribery, che sente ancora dolore alla caviglia ma ha dato la sua disponibilità a far parte del gruppo. Permane però pessimismo, domani verrà effettuato un ultimo provino.

Si va verso una conferma del 3-5-2, con Callejon che giocherà dal primo minuto in luogo del francese e Kouamé preferito a Vlahovic e Cutrone. A centrocampo Amrabat in vantaggio su Pulgar per il ruolo di regista con Castrovilli e Bonaventura confermati da mezzali. Caceres rimane favorito su Igor per il posto da centrale di difesa.

